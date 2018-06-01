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Парламенты Западной Европы до сих пор не отреагировали на голодовку политзаключенных в РФ, - Геращенко

НовостиПолитика    01.06.2018 - 14:10
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко поблагодарила диаспору за рубежом за митинги в поддержку Сенцова

Международные институты, парламенты и правительства стран Западной Европы до сих пор не отреагировали на голодовку украинских политзаключенных в России. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, передает пресс-служба ВР.

"Геращенко поблагодарила правозащитные организации, представителей украинской диаспоры за рубежом за митинги в поддержку освобождения Олега Сенцова и других политзаключенных и заложников, однако отметила, что до сих пор нет реакции на голодовку украинцев со стороны международных институтов, парламентов и правительств стран Западной Европы", - сказано в сообщении.

Напомним, Украина призывает международных партнеров усилить давление на Российскую Федерацию для освобождения украинских политзаключенных.

Вчера незаконно осужденный в России по делу "крымских террористов" украинец Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить режиссера Олега Сенцова.

МИД Украины требует допустить консула к Кольченко Представители РФ отказалась от переговоров об освобождении заложников, - Геращенко
Теги публикации: Ирина Геращенко, Верховная Рада, политзаключенные в РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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