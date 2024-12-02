На парламентских выборах в Румынии побеждает проевропейская партия: что известно

Таким образом Социал-демократическая партия (PSD) получила 22,6% голосов. В то же время у "Альянса за объединение румын" - 18,2%.

При этом Центристская оппозиционная партия "Союз спасения Румынии" получила 12,1%, либералы - 14,4%, а меньшие ультраправые партии (SOS и POT) набрали 7,6% и 6,3% соответственно. Политическая сила этнических венгров UDMR получила 6,5%.

После первого тура президентских выборов, где победил ультраправый Калин Джорджеску, поддержка радикальных сил значительно возросла. Это может создать трудности для формирования правительства во главе с PSD, учитывая разногласия среди партий по экономическим реформам и бюджетной политике.

Политические эксперты отмечают, что эти выборы стали отражением социального раскола в стране, где беднейшие регионы ЕС нуждаются в инвестициях, а внутренние склоки и скандалы с коррупцией ослабили позиции проевропейских сил.

"Коалиция с центристскими партиями более вероятна, чем с горячими экстремистами. И многое зависит от того, кто станет президентом", - отметил политический обозреватель Совет Магдин.

Выборы в Румынии

С осени в Румынии продолжаются политические гонки за места в парламенте, а также избирательная кампания президента страны. Первый тур президентских выборов показал, что Румынии угрожают пророссийские ультраправые силы, увеличивающие свое влияние.

Так, абсолютной неожиданностью стала победа в первом туре ультраправого кандидата Калина Джорджеску, который выступал не только против поддержки Украины, но и вообще за улучшение отношений с РФ в противовес отношениям со странами ЕС.

Из-за многочисленных доказательств российского вмешательства в президентские выборы Конституционный суд страны отложил принятие решения о признании результатов выборов.

В то же время ЦИК Румынии высказала мнение, что первый тур может состояться повторно.

Результаты румынских президентских и парламентских выборов могут повлиять на международную политику Бухареста, в частности, на поддержку Украины и на развитие отношений с европейскими странами.