На парламентских выборах в Молдове лидирует партия Санду: обработано 90% бюллетеней

Выборы в Молдове

В парламент Молдовы избирают 101 депутата, и выборы 28 сентября состоялись по новому Электоральному кодексу. В стране открыли около 2000 участков и еще 300 - были за рубежом.

Россия всеми силами и методами пытается повлиять на результаты выборов, продвигая подконтрольные Кремлю "политсилы".

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что если в парламент Молдовы пройдут пророссийские силы, могут быть риски для всех.