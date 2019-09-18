Парламентські фракції почали подавати пропозиції до бюджету-2020

Окремі парламентскі фракції вже передали свої пропозиції до проекту закону "Про державний бюджет на 2020 рік". Про це заявила представник Кабінету міністрів у Верховній раді Ірина Верещук, передає кореспондент РБК-Україна

Нардеп нагадала, що фракціям парламенту було запропоновано направити свої питання та пропозиції до прем'єр-міністра.

"Коли йдеться про рутинну роботу та пропозиції уряду, давайте поговоримо, не кричущи і не намагаючись когось принизити. Нажаль, до мене не зверталась "Європейська солідарність". Звернулась група "За майбутнє" та ОПЗЖ. Знаю, що вже визначений їм прем'єр-міністром графік, дата час та місце, коли вони будуть зустрічатись. Вони вже напрацювали законопроекти і внесені поправки, а також пропозиції щодо бюджету", - заявила Верещук.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 15 вересня подав до Верховної ради проект закону "Про державний бюджет на 2020 рік".

Нагадаємо, у проекті державного бюджету на 2020 рік, який уряд Олексія Гончарука подав до Верховної ради, заплановано збільшення доходів і видатків держбюджету на 5,2%. Однак доходи загального фонду зростуть лише на 3,7%, а доходи спеціального фонду - на 19,6%. Аналогічно видатки загального фонду зростуть на 3,8%, а доходи спеціального фонду - на 18,1%.