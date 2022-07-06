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Парламентська асамблея ОБСЄ засудила вторгнення Росії в Україну

Фото: Парламентська асамблея ОБСЄ засудила вторгнення Росії в Україну (oscepa.org)
Автор: Іван Носальський

Парламентська асамблея ОБСЄ прийняла Бірмінгемську декларацію, в якій вона засудила війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст декларації.

"Парламентська асамблея ОБСЄ найрішучішим чином засуджує триваючу агресивну війну Російської Федерації проти України, в ході якої Білорусь виступає державою-посібником агресора, незаконну окупацію та анексію Криму Російською Федерацією, а також неправомірне "визнання" Російською Федерацією Луганської та Донецької областей", - сказано у документі.

При цьому асамблея закликала Росію негайно зупинити війну і вивести війська з території України.

Також зазначається, що сторони мають почати мирні переговори з урахуванням повної поваги до суверенітету та територіальної цілісності України

Перша заступниця голови МЗС України Еміне Джапарова вже відреагувала на таке рішення і підкреслила, що воно "демонструє непохитність у питанні захисту основоположних принципів ОБСЄ".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ОБСЄ ініціювала закриття офісу координатора проектів в Україні.

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