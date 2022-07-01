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ОБСЄ закриває офіс координатора проектів в Україні через Росію

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П'ятниця 01 липня 2022 11:55
ОБСЄ закриває офіс координатора проектів в Україні через Росію Фото: чинний глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

ОБСЄ ініціювала закриття офісу координатора проектів в Україні. Рішення послідувало за відсутністю консенсусу Постійної ради ОБСЄ щодо продовження мандата координатора проектів через позицію Росії.

Про це заявили чинний глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау і генсек ОБСЄ Хельга Марія Шмід, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОБСЄ.

"На жаль, попри переважну підтримку держав-учасниць щодо продовження важливої роботи, яку координатор проекту виконував протягом 23 років, консенсус щодо продовження його мандата не був досягнутий через позицію РФ", - заявив глава ОБСЄ.

Рау підкреслив, що польське головування продовжить консультації з державами-учасницями щодо майбутньої ролі і присутності ОБСЄ в Україні.

Зазначимо, СММ була створена в березні 2014 року за запитом представництва України в ОБСЄ і консенсусним рішенням всіх 57 держав-учасниць. Базується на Донбасі. Місія налічує 1291 людини і є найбільшою в організації.

Нагадаємо, свою роботу в Україні Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ розпочала у 2014 році. В кінці березня через позицію РФ чинний мандат місії не був продовжений.

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