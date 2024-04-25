В парламенте рассказали, кто и как будет принимать решение о предоставлении жилья

Решать, кому из граждан больше всего подходит тот или иной вариант решения жилищного вопроса, будет специальная е-система, а не чиновники. А практику приватизации служебного жилья планируют отменить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, согласно наработкам законопроекта, основным антикоррупционным предохранителем в решении жилищного вопроса с помощью предложенных государством механизмов будет запуск Единой информационно-аналитической жилищной системы. С ее помощью все будет происходить не в бумажной, а в цифровой плоскости и без вмешательства чиновников.

Суть е-системы следующая: гражданин будет самостоятельно вносить свои данные в систему и предложит ему на выбор несколько вариантов. Он будет выбирать, что ему подходит - либо социальная аренда, либо служебное жилье для соответствующих категорий населения, либо финансово-кредитные механизмы, чтобы построить жилье, либо обретение права собственности на него.

"В какой бы точке Украины гражданин или его семья ни находилась, с помощью е-системы они могут воспользоваться информацией, где есть свободные помещения жилого фонда. Она будет учитывать информацию о личности, уровне доходов, жилье в собственности, например, на оккупированных территориях и соответственно потребность в арендном жилье. Е-система будет учитывать и социальный статус - приоритет в предоставлении жилья будут иметь лица с инвалидностью, нетрудоспособные, ВПЛ и другие", - отметила парламентарий.

Она объяснила, что с учетом всего этого е-система должна сразу предоставить рекомендации – город расположения соответствующих помещений и каким механизмом человек или семья может воспользоваться – социальное жилье, служебное, а также финансово-кредитные механизмы в случае, если его доходы позволяют воспользоваться этим правом. .

По словам Шуляка с момента вступления в силу закона "Об основных принципах жилищной политики" на внедрение информационной системы выделяется 6 месяцев.

Она также сообщила, что другой важный аспект, урегулирующий реализацию новой жилищной политики - прекращение приватизации служебного жилья. Более того, в законопроекте предусмотрена норма, через год после его вступления в силу приватизацию служебного жилья планируется отменить.

"Действующий жилищный кодекс безнадежно устаревший и неэффективный, он разрабатывался еще в 1983 году и совсем не отвечает нынешним реалиям. Также нужно учесть, что закон о приватизации, который рассчитывался на нуждающихся в улучшении жилищных условий, был принят в 1998 году, соответственно цена квадратного метра жилья актуальна именно для того периода – 18 копеек за квадратный метр. Как результат - приватизация состоялась именно по этим ценам. жилищного фонда сегодня в частной собственности", - отметила нардеп.

По ее словам, распространена была и практика приватизации служебного жилья, пользоваться которым гражданин имел право только на период своей службы. Это стало проблемой, ведь государство не должно финансировать получение жилья для его передачи в частную собственность. В то же время, отметила Шуляк, социальное жилье должно в первую очередь быть рассчитано на социально незащищенные слои населения, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

"В этом состоит одно из главных отличий Украины от стран ЕС в сфере жилищного законодательства - то, что из-за приватизации у нас 98% жилищного фонда находится в частной собственности из-за приватизации. В ЕС такого не было, там не передавали свои жилищные активы в частную собственность ", – заметила Шуляк.

Нардеп также подчеркнула, что поскольку практику приватизации служебного жилья отменят через год с момента вступления в силу соответствующего закона, у жильцов коммунального и служебного жилья есть время, чтобы этим правом воспользоваться. Именно для этого и законопроекту и прописали столь длительный переходный период, подытожила Шуляк.