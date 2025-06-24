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В парламенте рассказали детали принятого законопроекта о создании Реестра военнослужащих

Вторник 24 июня 2025 18:12
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В парламенте рассказали детали принятого законопроекта о создании Реестра военнослужащих Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК Украина)
Автор: Юлия Бойко

В Украине создадут Единый государственный реестр военнослужащих - систему учета, которая позволит каждому военному получить уникальный идентификатор (Military ID), упростит административные процедуры и уменьшит бюрократию в Вооруженных силах Украины. Соответствующий законопроект №12066 Верховная Рада приняла во втором чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председателя партии "Слуга Народа" Елену Шуляк.

"Реестр позволит присвоить каждому военнослужащему уникальный идентификатор - так называемый Military ID. Это значительно облегчит учет и позволит избежать дублирования или потери данных", - пояснила Шуляк.

По ее словам, документ стал результатом доработки предыдущей редакции законопроекта, который был ветирован президентом, поскольку содержал чувствительную информацию.

"Законопроект был принят и ветирован из-за включения в перечень лиц военнослужащих СБУ и разведки, что составляет государственную тайну. В новой редакции мы это учли. Доработанный законопроект предусматривает включение в реестр только данных о военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта. Никаких открытых данных, которые могут угрожать безопасности военных, не будет", - отметила Шуляк.

Также она подчеркнула, что другая информация о военнослужащих может интегрироваться и извлекаться из других реестров.

"Это нужно для уменьшения бюрократии и ускорения процедур, связанных с работой ВСУ", - резюмировала нардеп.

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Елена Шуляк Верховная рада
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