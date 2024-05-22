В парламенте Франции поддержали передачу Украине конфискованных активов РФ

"Меня беспокоит то, что нам необходимо действовать согласованно. Хорошо сказать, что нам нужно стремиться к победе в Украине, чтобы Украина победила Россию. Но нам нужно быть последовательными. Я выступаю за конфискацию замороженных российских активов", - сказал он.

При этом Байю заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон " стесняется этих ответных мер".

"Давайте возьмем эти деньги и отдадим их Украине на военные цели и на восстановление страны. На мой взгляд, это самая конкретная, самая непосредственная конкретная поддержка, которую мы можем оказать. И я не понимаю, как можно говорить "нет ограничений" и занимать такую двусмысленную позицию", - сказал он.

По его словам, это проблема и для Франции, потому что правительство объявило об урезании бюджетных расходов на 10 млрд евро на государственные услуги, на образование, на здравоохранение и так далее.

"Так что население может не понять, как можно урезать 10 миллиардов на госуслуги и отдать три миллиарда Украине. Лучшее объяснение - это инвестиции. Но также чтобы облегчить эту меру для налогоплательщиков: мы конфискуем эти 200 миллиардов, и это поможет гораздо больше, чем когда-либо могли бы сделать французские налогоплательщики", - заявил депутат.

Байю заявил, для того, чтобы Франции полностью поверили, она должна конфисковать российские активы, а Европа должна сделать то же самое.

"И эта позиция очень и очень широко разделяется. У нас около 150 депутатов, более 25% депутатов во Франции, это поддерживают, они подписали резолюцию об изъятии этих денег. Мы хотим проголосовать, мы хотим пойти на этот смелый шаг, а президент сдерживается", - добавил депутат.