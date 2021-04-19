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Законопроект про викиди не здатний модернізувати промисловість за 4 роки, - економіст

Новость на русском → Київ, Понеділок 19 квітня 2021 13:32
Законопроект про викиди не здатний модернізувати промисловість за 4 роки, - економіст Фото: модернізувати промисловість за 4 роки нереально (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Передбачені законопроектом про зниження викидів (№4197) терміни проведення екомодернізації нереалістичн. Промисловість не має коштів на модернізацію, а Україна зіткнулася з відтоком інвестицій.

Про це заявив експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін.

"Нічого не можна зробити без грошей. За минулий рік прямі іноземні інвестиції зменшились практично на 900 млн доларів. Напевно, цей рік нас чекає приблизно з такими самими результатами. Очікувати, що незрозуміло хто буде вкладатися в нашу промисловість і модернізувати її - нереально", - сказав Пендзін.

За його словами, провести екомодернізацію підприємств за чотири роки, як це передбачається в законопроекті про зниження промислових викидів, українська промисловість не зможе.

Експерт вважає, що якщо законопроєкт буде ухвалений в поточній редакції, він просто не буде виконуватись через свою відірваність від реального стану економіки.

"Я вам можу назвати десятки законодавчих актів, які прийняті і які, не маючи фінансування, не виконуються жодним чином. Це буде наступний приклад: якщо проєкт буде прийнятий і підписаний президентом, він не буде виконуватися", - пояснив Пендзін.

Нагадаємо, раніше представник Федерації металургів України Андрій Лукасевич заявив, що передбачені законопроектом про промислові викиди (№4167) терміни та умови переходу до нових екологічних норм призведуть до закриття підприємств, адже промисловість не має десятків мільярдів на проведення екомодернізації.

Водночас в Європейській бізнес-асоціації України наголосили: Україна має застосувати досвід проведення екомодернізації в країнах ЄС і надати підприємствам державну підтримку на запровадження екотехнологій та запропонувати фінансові стимули.

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