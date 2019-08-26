У парламенті з'явиться комісія з питань ветеранів

Депутатська підгрупа проголосувала за створення у Верховній раді комісії з питань ветеранів. Про це заявив голова партії "Європейська солідарність" Артур Герасимов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, очолюватиме комісію представник партії "Європейська солідарність" Яна Зінкевич.

"Сьогодні підготовча підгрупа попередньо проголосувала за створення Тимчасової спеціальної комісії з питань ветеранів. Її керівництвом було одноголосно обрано представник ЄС Яна Зінкевич", - заявив Герасимов.

Нагадаємо, 27 лютого 2018 року Верховна рада рекомендувала Кабінету міністрів створити Міністерство у справах ветеранів. В кінці березня 2018 року Кабмін почав процес створення міністерства у справах ветеранів. У листопаді 2018 року Верховна рада призначила Ірину Фриз, яка була нардепом від "БПП", на посаду міністра у справах ветеранів.

Нещодавно Кабінет міністрів України схвалив положення про Єдиному державному реєстрі ветеранів війни. Реєстр доручено створити Міністерство з питань фінансів.

Нещодавно тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор заявив, що Україна повинна визначитися з форматом діяльності Міністерства у справах ветеранів.