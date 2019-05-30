У парламенті Грузії пропонують підняти питання про екстрадицію Саакашвілі

Член парламентської більшості Грузії Нукри Кантарія заявив, що питання екстрадиції екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі з України знову повиненно бути підняте. Про це повідомляє "Грузія Online".

"Вважаю абсолютно логічним, що коли людина знаходиться в розшуку, знову повинен бути поставлено питання його екстрадиції. Думаю, що так і повинно статися", - сказав депутат, коментуючи повернення Саакашвілі в Київ.

Наголошується, що з думкою Кантарія згодні його колеги з парламентської більшості. Зокрема, депутат Акакій Зоидзе заявив журналістам у середу, що прокуратура Грузії має знову звернутися до України з вимогою про екстрадицію Саакашвілі.

Як відомо, в Грузії щодо Саакашвілі було порушено кілька кримінальних справ, по ряду яких він був заочно засуджений.

Нагадаємо, Саакашвілі повернувся в Україну у середу, 29 травня. Саакашвілі прибув літаком в аеропорт Бориспіль, де її зустріла натовп шанувальників.

Як відомо, вчора, 28 травня, президент України Володимир Зеленський Саакашвілі повернув українське громадянство, скасувавши указ свого попередника Петра Порошенка. Саакашвілі був заборонений в'їзд в Україну строком на три роки - до 13 лютого 2021 року.