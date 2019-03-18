У парламенті Британії виключили третє голосування за Brexit

Уряд повинен знайти спосіб істотно змінити угоду

Спікер палати громад британського парламенту Джон Беркоу заявив, що уряд Великобританії не може знову винести на голосування пропозицію про угоду про умови Brexit. Про це повідомляє AFP.

Як повідомляє видання, вперше за більш ніж століття спікер парламенту Великобританії застосував правило, згідно з яким уряд має знайти спосіб істотно змінити угоду, перш ніж винести на голосування

"Британський уряд не має право передати в палату громад точно таку ж пропозицію або пропозицію, що по суті повторює ту ж саму пропозицію ", - сказав він

Нагадаємо, Терезі Мей поставили ультиматум з Brexit, що може призвести до її відставки.

РБК-Україна писало, що голова Європейської ради Дональд Туск закликав лідерів країн ЄС підготуватися до перенесення Brexit. За даними Reuters, терміни виходу Британії можуть перенести на рік. До цього Мей неодноразово говорила, що Британія вийде з ЄС в строк.