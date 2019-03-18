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Мей може відмовитися від спроб домогтися виходу Британії з ЄС

Новини » Політика    18.03.2019 - 04:11
Мей може відмовитися від спроб домогтися виходу Британії з ЄС
Фото: Тереза Мей (twitter.com/Number10gov.jpg)

Мей і далі працює над тим, щоб заручитися підтримкою її угоди

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей погрожує відмовитися від спроб домогтися виходу Британії з ЄС (Brexit) найближчим часом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Мей може відмовитися у разі, якщо євроскептики в її консервативній партії не відступлять і не пообіцяють проголосувати за запропоновану угоду.

Разом з тим, Мей і далі працює над тим, щоб заручитися підтримкою її угоди. Крім того, вона вирушить на саміт лідерів Європейського союзу в четвер, щоб спробувати продовжити процес на більш тривалий термін.

"Якщо парламент зможе знайти спосіб підтримати угоду про Brexit перед самітом, Великобританія покине ЄС цієї весни, не беручи участі в європейських виборах, і ми зможемо продовжити будувати наші майбутні відносини", - написала вона для Sunday Telegraph.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що британському прем'єру Терезі Мей поставили ультиматум з Brexit (вихід Великобританії з Євросоюзу), який призведе до її відставки.

Голова Європейської ради Дональд Туск закликав лідерів країн ЄС підготуватися до перенесення Brexit. За даними Reuters, терміни виходу Британії можуть перенести на рік. Зазначимо, офіційно Brexit запланований на 29 березня.

Вихід Британії з ЄС, ймовірно, буде відкладено як мінімум до 30 червня, якщо Мей переконає депутатів у необхідності підтримати досягнуту з Брюсселем угоду.

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