В Україні створять центри навчання державної мови

Фото: Микола Княжицький (rada.gov.ua)

У комітеті ВР заявили, що процеси популяризації української мови мають бути природніми, а не насильницькими

Після ухвалення "мовного закону" в Україні створюватимуть центри навчання української мови. Про повідомив голова комітету з питань культури та духовності, нардеп Микола Княжицький, передає кореспондент РБК-Україна.

Парламентар наголосив, що процеси популяризації української мови мають бути природніми, а не насильницькими.

"Ідея закону в тому, щоб створити механізми, щоб через 5-10 років українську мову було однаково чутно як на вулицях Львова, так і на вулицях Харкова та Маріуполя. Так, щоб ці процеси були природніми, а не насильницькими. Тому будуть створюватись центри навчання української мови" - розповів Княжицький.

Нардеп також порадив звернутись до центрів навчання тим депутатам, які виступають проти "мовного закону".

Нагадаємо, після прийняття у другому читанні "мовного закону" буде призначений Уповноважений з питань української мови, який зможе контролювати виконання закону.

Як писало РБК-Україна раніше, Рада у вівторок, 12 березня, розпочала розгляд поправок до "мовного закону" - законопроекту №5670-д. До проекту до другого читання представлені 2082 правки.

Додамо, після прийняття "мовного закону" у другому читанні стаття про 50% української мови в друкованих засобах масової інформації набуде чинності тільки через 30 місяців після прийняття документа.