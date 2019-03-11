У парламенті анонсували звіт НАБУ

Звіт буде стосуватися діяльності НАБУ за останні п'ять років

Отчет Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в среду, 13 марта, заслушает антикоррупционный комитет Верховной рады. Об этом сообщил заместитель главы комитета, народный депутат Игорь Попов во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, отчет будет касаться деятельности агентства за последние пять лет.

"В эту среду комитет заслушает отчет о деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины за последние 5 лет. Я уверен, что мы будем обсуждать не только отчет, но и получим вопрос о состоянии резонансных расследований, которые очень интересуют общество", - сообщил Попов.

Напомним, в материале РБК-Украина: "Месяц минусовки: кого может привести на Банковую война элит" сообщалось, что крайним по мотивам расследования журналистов Bihus.Info о хищениях в "Укроборонпроме" может оказаться директор НАБУ Артем Сытник.

Как писало РБК-Украина, Сытник сообщал, что НАБУ допросит журналистов, которые готовили материалы о бывшем первом заместителе секретаря СНБО Олеге Гладковском. Он подчеркивал, что журналисты пока что не были допрошены.

Добавим, Сытник также отмечал, что НАБУ пока не расследует дела, в которых фигурируют кандидаты на пост президента на выборах 2019.