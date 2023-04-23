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Парламентарии ЕС призвали Францию изгнать китайского посла из-за слов о Крыме

Фото: парламентарии ЕС призвали Францию изгнать китайского посла из-за слов о Крыме (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Европейские парламентарии направили обращение во Францию, в котором призвали объявить китайского посла в Париже персоной нон грата за слова о Крыме.

Как сообщает РБК-Украина, об этом они заявили в письме, адресованном МИД Франции.

Документ был подписан 80 парламентариями. Он касался слов китайского посла Лу Шайе по поводу того, что постсоветские республики якобы не имеют статуса в международном праве.

В ЕС считают, что такие комментарии выходят за рамки приемлемого дипломатического дискурса. Они также отметили, что Лу не в первый раз делает подобные скандальные высказывания.

"Поэтому, имея в виду прецедент, мы призываем вас немедленно объявить посла Лу Шайе персоной нон грата в ответ на его совершенно неприемлемое поведение. Мы надеемся, что вы сделаете эти шаги, чтобы подчеркнуть преданность Франции центральным ценностям, объединяющим нас не только в Европе, но и с партнерами-единомышленниками в других странах", - говорится в письме.

Напомним, китайский посол Лу Шайе заявил, что постсоветские республики якобы не имеют статуса в международном праве. Он также не уверен в принадлежности Крыма Украине.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко отметил, что Лу Шайе не знает географии, идет ли его мнение вопреки позиции Китая.

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