Парламент Армении ратифицировал Римский устав, обязавшись выполнять решения МУС

Парламент Армении во вторник, 3 октября, ратифицировал Римский устав, обязавшись выполнять решение Международного уголовного суда (МУС).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание парламента.
Следует отметить, что Армения подписала Римский устав в 1999 году, но не ратифицировала его.
1 сентября 2023 г. правительство направило в парламент проект об утверждении. А сегодня, 3 октября, был ратифицирован Римский устав Международного уголовного суда.
Таким образом, Армения обязуется выполнять решение МУС, который выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.
Во время заседания парламента оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" бойкотировали обсуждение Римского устава и покинули зал, однако решение все же было принято.
Отметим, ранее власти Армении пообещали Российской Федерации не арестовывать диктатора Владимира Путина даже после ратификации Римского устава.
В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.
Таким образом, все страны, ратифицировавшие Римский устав, должны арестовать российского диктатора, если он посетит их государства.
По решению суда, Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признавших юрисдикцию МУС.
Генпрокурор Украины Андрей Костин заявлял, что ордер Гааги разрешает арестовать Путина за пределами РФ и передать в суд.
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