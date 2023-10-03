Парламент Армении ратифицировал Римский устав, обязавшись выполнять решения МУС

Следует отметить, что Армения подписала Римский устав в 1999 году, но не ратифицировала его.

1 сентября 2023 г. правительство направило в парламент проект об утверждении. А сегодня, 3 октября, был ратифицирован Римский устав Международного уголовного суда.

Таким образом, Армения обязуется выполнять решение МУС, который выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Во время заседания парламента оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" бойкотировали обсуждение Римского устава и покинули зал, однако решение все же было принято.

Отметим, ранее власти Армении пообещали Российской Федерации не арестовывать диктатора Владимира Путина даже после ратификации Римского устава.

Ордер на арест российского диктатора

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

Таким образом, все страны, ратифицировавшие Римский устав, должны арестовать российского диктатора, если он посетит их государства.

По решению суда, Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признавших юрисдикцию МУС.

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявлял, что ордер Гааги разрешает арестовать Путина за пределами РФ и передать в суд.