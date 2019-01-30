Парламент Венесуели заявив про спробу вивезення золота в Росію

За інформацією депутатів, із Банку Венесуели мають намір вивезти 20 тонн золота

Национальная ассамблея Венесуэлы, большинство депутатов которой находятся в оппозиции к президенту Николасу Мадуро, требует прояснить ситуацию с попыткой вывезти в Россию около 20 тонн золота. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter венесуэльского парламента.

В Национальной ассамблее заявили, что соответствующую информацию сообщили сотрудники Банка Венесуэлы.

"Мы требуем предоставить все подробности. Это не золото Каликсто Ортеги (глава Банка Венесуэлы, - ред.). Оно принадлежит народу", - говорится в сообщении.

По сведениям депутатов, самолет за золотом уже прибыл из Москвы в Каракас.

Напомним, Соединенные Штаты Америки позволили лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо получить контроль над некоторыми активами ее правительства и центробанка - Гуайдо передали активы, которые находятся на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков.