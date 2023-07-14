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Парламент принял изменения в рыночном госнадзоре: Шуляк объяснила, что изменится для бизнеса

Фото: Верховная рада приняла изменения в рыночном госнадзоре (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Уменьшение штрафов и прозрачность процесса проверок: Верховная рада приняла в первом чтении законопроект №5473-д, призванный усовершенствовать законодательство, регулирующее государственный рыночный надзор и контроль непродовольственной продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, законопроект предполагает изменения в перечне ограничительных мер, которые могут применять органы государственного рыночного надзора, а также уменьшение штрафов для плательщиков единого налога.

"В целом представители малого бизнеса могут рассчитывать на уменьшение сверхбольших штрафных санкций. Однако в случае несоблюдения условий хранения продукции, после чего она стала опасной и перестала отвечать установленным требованиям, все же придется уплатить штраф в размере тысячи необлагаемых налогом минимумов. В случае невыполнения решений органов государственного рыночного надзора о принятии ограничительных мер, штраф будет удвоен. Именно такая практика применяется в странах ЕС", - сообщила Шуляк.

Нардеп добавила, что среди других положительных моментов - законопроект предусматривает менее затратное ограничительное мероприятие к производителю или распространителю продукции.

"Сейчас если предприниматель не может привести продукцию в соответствие с надлежащими нормами, он вынужден платить штраф за товар, который и так нельзя продавать. Мы же в законопроекте предусмотрели вместо штрафа и запрета продажи продукции - ее уничтожение", - пояснила Шуляк.

Кроме того, подчеркнула глава партии, законопроект предусматривает либерализацию процесса проверок.

"Органы рыночного надзора могут запрашивать первичные документы исключительно в случае установления, что продукция является опасной, рискованной или не отвечает установленным требованиям. Кроме того, проверки, требующие лабораторного анализа качества - будут выполняться исключительно за средства государства", - проинформировала Шуляк.

Для обеспечения прозрачности проверок предприниматели будут иметь право их фиксировать с помощью аудио-, фото- и видеотехники.

"На важности уменьшения штрафов и прозрачности процесса проверок неоднократно отмечали во время совместных встреч представители Украинского совета бизнеса. Это и неудивительно, потому что отечественному бизнесу в условиях войны чрезвычайно сложно работать, предоставлять рабочие места, платить налоги. Поэтому мы как законотворцы наработали решение, которое, убеждена, облегчит жизнь предпринимателям в это сложное время", - резюмировала Шуляк.

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Елена ШулякбизнесВерховная рада