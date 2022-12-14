Парламент принял законопроект о реформе градостроительства

"Мы вводим тотальную цифровизацию всех процессов в строительной сфере. Это значит, что строить можно только при наличии всех разрешительных документов, которые автоматически будут издавать единая электронная система, связанная со всеми необходимыми реестрами. Она же будет блокировать проекты с нарушениями законодательства", - заявила она.

Нардеп этот законопроект называет самым главным условием старта полноценного восстановления страны.

"Мы максимально отстраняем должностных лиц от процесса принятия решений - электронная система будет автоматически выдавать или блокировать разрешения на строительство. Внедряется индивидуальная ответственность за каждое решение в сфере градостроительства, это обеспечивается цифровой подписью каждого участника процесса. А общественность сможет контролировать застройку через публичный модуль электронной системы", - заверила Шуляк.

По ее словам, градостроительный контроль будет действовать по примеру британской модели, когда участники строительного рынка будут иметь возможность выбирать орган градостроительного контроля – представителей органов местного самоуправления или представителей частных структур.

"Мы делаем это сознательно, поскольку любая монополия - прямой путь к коррупции", - констатировала Шуляк.

В то же время местные власти получат полномочия выносить предписания о демонтаже незаконного сооружения даже без решения суда.

"Есть много примеров, когда местные власти не реагировали на градостроительный беспорядок. Теперь они обязаны вести непрерывный мониторинг, и если выявит нарушения, может инициировать демонтаж объекта строительства даже без решения суда", - заверила Шуляк.

Законопроект учитывает замечания НАПК, возникшие после принятия документа в первом чтении. С рекомендацией принять проект закона в целом выступили профильные министерства - Минцифры и Минрегион

Ранее РБК-Украина писала, что профильные ассоциации призвали парламент как можно быстрее принять этот законопроект. В частности, с такими обращениями выступили члены коалиции "Украинский совет бизнеса", в состав которой входит 104 бизнес-ассоциации различных отраслей экономики Украины, Торгово-промышленная палата, Всеукраинский аграрный совет, Лига страховых организаций Украины и другие.