НАПК ожидает принятия реформы градостроительства с учетом их предложений

Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) ожидает принятия реформы градостроительства, но предлагает доработать соответствующий законопроект №5655 в контексте статей градостроительной документации, что концептуально не влияет на суть реформы.

Так, в письме НАПК в комитет Верховной рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства говорится, что для согласования документа с Антикоррупционной стратегией следует доработать, учитывая некоторые технические замечания.

К ним относится - определить, что объект строительства считается самовольным, если он строится с нарушением требований градостроительных условий и ограничений и градостроительной документации; предусмотреть обязанность архитектора разрабатывать проектную документацию на строительство, изменения в нее с соблюдением градостроительной документации на местном уровне; предусмотреть проверку экспертными организациями соответствия проектной документации на строительство требованиям градостроительной документации на местном уровне; предусмотреть при проведении экспертизы проектной документации на строительство объектов устанавливать соответствие требованиям градостроительной документации на местном уровне; предусмотреть как основание для отказа в предоставлении градостроительных условий и ограничений несоответствие данных и сведений в целях получения градостроительных условий и ограничений требованиям градостроительной документации.

Как известно, ранее ряд СМИ сообщил, что позиция НАПК якобы свидетельствует о том, что проект закона не может быть принят. Впрочем, НАПК не давало такого вывода, но предоставило ряд технических предложений, которые авторы документа обязались учесть.

В частности, инициатор законопроекта о реформе градостроительства (№5655), заместитель председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления Елена Шуляк отметила, что авторы документа тесно сотрудничают с НАПК, и получать от агентства предложения - вполне логично и правильно, потому что именно так происходит адекватная работа над законопроектом.

"Мы держим связь с НАПК в течение всего времени подготовки законопроекта №5655, поскольку он выступает своеобразным медиатором между всеми сторонами. Следует понимать, что реформа затрагивает много интересов и угодить всем - это просто оставить все так, как есть, без изменений. Например, городские головы и Ассоциация городов Украины предлагают передавать электронные ключи по поручению, мы же хотим персонифицировать этот процесс, чтобы на каждом этапе видеть ответственного, поэтому наши переговоры с НАПК продолжаются долго и скрупулезно. и мы, и НАПК знаем: они поддерживают основные пункты реформы, а все их технические замечания мы быстро учтем. Нам бы не хотелось, чтобы НАПК использовали для манипуляций и лжи, чтобы рассказывать, что реформа плохая. предотвращение коррупции не работаем друг против друга. Напротив, наше сотрудничество продуктивно. Мы глубоко в процессе и на постоянной связи ради общей цели - наработка реформы, которая дала бы наилучший результат", - подчеркнула Шуляк.

По информации РБК-Украина, рассмотрение и голосование законопроекта о реформе градостроительства во втором чтении ожидается 13-14 декабря.