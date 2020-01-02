Парламент Туреччини дозволив відправку військових у Лівії

Парламент Туреччини на позачерговому засіданні в четвер, 2 січня, схвалив законопроект, згідно з яким Туреччина розмістить своїх військових у Лівії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Повідомляється, що в голосуванні взяли участь 509 депутатів, з них 325 висловилися на підтримку законопроекту, 184 - проти.

Нагадаємо, президент Туреччини Тайіп Ердоган вніс у парламент законопроект про розміщення турецьких військ у Лівії.

Раніше Ердоган заявив, що Туреччина направить війська до Лівії на прохання Тріполі вже в наступному місяці. Таким чином Анкара ставить конфлікт в Північній Африці в центр більш широких регіональних тертя.

26 грудня Міжнародно визнаний уряд Лівії офіційно запросило у Туреччині військову підтримку, щоб відбити наступ східних сил від захоплення столиці Тріполі.

У листопаді 2019 року парламент Туреччини ратифікував угоду з питань безпеки та військового співробітництва, підписану раніше з міжнародно визнаним урядом Лівії. Угода може відкрити шлях для військової допомоги з боку Анкари, незважаючи на ембарго ООН на постачання зброї до Лівії.