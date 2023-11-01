Парламент Турции отказывается ускорять рассмотрение заявки Швеции в НАТО

По его словам, вступление Швеции в НАТО - это лишь одно из международных соглашений, которое планирует ратифицировать Турция.

"Мы будем обсуждать его, когда придет время... в рамках наших собственных приоритетов... То, что срочно для других, не обязательно срочно для нас", - добавил Октай.

Стоит заметить, что комитет по иностранным делам парламента Турции должен одобрить заявку на вступление Швеции в НАТО. После этого ее вынесут на голосование в парламенте. Если депутаты поддержат инициативу, то финальным шагом для ратификации станет подпись президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Вступление Швеции в НАТО

Напомним, Швеция подала заявку на вступление в Североатлантический альянс еще в прошлом году. С тех пор ее ратифицировали все страны НАТО, кроме Турции и Венгрии.

Недавно президент Реджеп Тайип Эрдоган внес заявку на рассмотрение в парламент страны.