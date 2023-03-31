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Парламент Турции ратифицировал протокол вступления Финляндии в НАТО

Фото: Парламент Турции ратифицировал протокол вступления Финляндии в НАТО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Парламент Турции вчера вечером, 30 марта, принял законопроект протокола вступления Финляндии в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Законопроект, утверждающий вступление Финляндии в НАТО, был принят Великим национальным собранием Турции. Позже соответствующий документ был одобрен на Генеральной ассамблее Великого национального собрания Турции.

Голосование парламента Турции было последним препятствием на пути Финляндии к вступлению в НАТО. Ее возможное присоединение увеличит вдвое сухопутную границу НАТО с Россией.

Как только Турция уведомит США о том, что ее парламент одобрил заявку Финляндии, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг официально пригласит Финляндию присоединиться к НАТО.

Ранее мы писали, что 27 марта парламент Венгрии проголосовал за ратификацию вступления Финляндии в НАТО.

Напомним, что в Турции считают, что Швеция недостаточно борется с терроризмом, чтобы вступить в НАТО.

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