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Парламент створив Єдиний держреєстр ветеранів


Реєстр буде створено для реалізації ветеранами пільг та інших соціальних гарантій

Парламент одобрил за основу и в целом законопроект №9508 "О внесении изменений в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" о Едином государственном реестре ветеранов войны". За документ со второго раза проголосовали 237 нардепов (сначала 221), передает корреспондент РБК-Украина.

Документом предусматривается создание Единого государственного реестра ветеранов войны - это единая государственная информационно-телекоммуникационная система, предназначенная для сбора, регистрации, накопления, хранения, защиты и обезличивания информации о ветеранах войны, лицах, имеющих особые заслуги перед родиной, пострадавших участников Революции достоинства, членов семей таких лиц и других лиц, на которых распространяется действие этого закона.

Реестр создается для обеспечения:

  • учета ветеранов;
  • реализации ветеранами льгот и других социальных гарантий, предусмотренных этим и другими законодательными актами;
  • администрирования потребностей ветеранов;
  • координации деятельности органов исполнительной власти и в случаях, предусмотренных законом, органов местного самоуправления, по вопросам социальной защиты ветеранов.

Согласно закону, совокупность сведений о физических лицах (персональные данные), содержащиеся в реестре, являются информацией с ограниченным доступом. Обработка таких сведений осуществляется с соблюдением требований закона "О защите персональных данных".

В документе указано, что центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, органы власти АР Крым, органы местного самоуправления бесплатно предоставляют информацию, необходимую для формирования и актуализации госреестра.

При этом ответственным за обеспечение формирования и ведения реестра является Министерство по делам ветеранов, которое является и распорядителем реестра. Вместе с тем порядок создания, ведения, доступа к сведениям реестра и их использования, порядок получения информации из других реестров и информационных баз данных в отношении физлиц для внесения в реестр определяются Кабинетом министров.

Напомним, в конце января в Раду внесли законопроект №9508 "О внесении изменений в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" о Едином государственном реестре ветеранов войны".

Как писало РБК-Украина ранее, в начале декабря 2018-го министр по делам ветеранов Ирина Фриз анонсировала создание единого государственного реестра ветеранов.

Добавим, 22 ноября 2018 года парламент назначил Фриз министром по делам ветеранов.

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