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Палата депутатов Люксембурга признала Голодомор геноцидом украинского народа

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Люксембург, Вторник 13 июня 2023 23:10
Палата депутатов Люксембурга признала Голодомор геноцидом украинского народа Фото: Палата депутатов Люксембурга (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Палата депутатов Люксембурга приняла решение о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Палата депутатов Люксембурга приняла решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Нельзя забывать о миллионах жертв тоталитарного московского режима. Спасибо за поддержку Украины", - написал Шмыгаль.

Голодомор в Украине (1932-1933)

В 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода был совершён акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП(б) и правительством СССР.

28 ноября 2006 года Верховная рада Украины приняла закон
"О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине", который трактует события 1932-1933 годов как геноцид украинского народа.

Более 20 стран признали Голодомор геноцидом украинского народа.

Ранее Сенат Франции (верхняя палата парламента) поддержал признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинцев.

Также парламент Великобритании принял резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. В четверг, 25 мая, соответствующее решение единогласно было принято Палатой общин.

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