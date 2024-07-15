Парламент Словакии отказался осуждать удар россиян по "Охматдету"

Парламент Словакии не осудил российский удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Соответствующий проект резолюции отказались даже рассматривать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.sk .

В итоге словацкие депутаты не поддержали внесение инициативы в повестку дня, за это проголосовал только 41 парламентарий.

"Вы там были?" - спросил он свою коллегу Юрик.

После этого депутат Словацкой национальной партии Павел Гуптак выразил сомнение, что по больнице ударила российская ракета.

Депутат из оппозиционной партии Прогрессивная Словакия Беата Юрик предложила парламенту рассмотреть проект резолюции, в котором содержалось осуждение авиаудара российских военных по "Охматдету".

Что предшествовало

Напомним, 8 июля российские оккупанты ударили ракетой по детской больнице "Охматдет". В момент атаки там находилось более 600 детей и врачи.

Было известно о нескольких пострадавших пациентах и десятках раненых врачей. Также в результате обстрела были погибшие. На этом фоне ряд мировых лидеров резко осудил такой российский удар.

Также после атаки стало известно, что умер мальчик, который во время удара оккупантов находился в реанимации.

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