Парламент Швеции одобрил поставки Украине боеприпасов и запчастей для техники

"Риксдаг (парламент Швеции - ред.) дал согласие на безвозмездную передачу Украине дополнительной оборонной техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря этому разрешению правительству будет предоставлено право принимать решение о бесплатной передаче оборонной техники.

Какую помощь получит Украина

Речь идет о запасных частях и предметах первой необходимости для нескольких систем, таких как Stridsfordon 90 и Archer на сумму не более 1,1 миллиарда шведских крон (101,2 млн долларов).

Также Украине передадут боеприпасы, оборудование для разминирования и транспортные средства на сумму не более 2,15 миллиарда крон (197,8 млн долларов).

Вчера министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Швеция должна подготовиться к долгосрочной поддержке Украины.

Помощь от Швеции

Швеция поддерживает Украину в полномасштабной войне, начатой Россией. Так, в середине июня страна объявила о новом пакете военной помощи. Поддержка, в частности, включает обучение украинских пилотов на самолетах JAS 39 Gripen.

На саммите в Вильнюсе министр обороны Пол Йонсон подписал соглашение о безопасности с Киевом. Соглашение позволяет Швеции и Украине обмениваться конфиденциальной информацией, касающейся, например, испытательных полетов JAS Gripen или военной техники.