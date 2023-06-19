RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Парламент Швеции не исключает возможность российской атаки на их страну

Фото: Швеция не исключает возможности российского вторжения в их страну (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Несмотря на то, что Россия увязла в войне с Украиной, нельзя исключать возможность российского военного нападения на Швецию.

Об этом говорится в отчете оборонного комитета парламента Швеции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на шведскую телерадиокомпанию SVT.

По данным СМИ, в парламентском докладе Швеции, который должен быть опубликован в понедельник, 19 июня, говорится, что хотя российские сухопутные войска и находятся в Украине, нельзя исключать других видов военных атак со стороны РФ против Швеции.

"Способность России проводить операции посредством военно-воздушных сил, военно-морских сил, оружия дальнего радиуса действия или ядерного оружия против Швеции остается высокой", - говорится в отчете.

Отмечается, что в докладе изложена и новая оборонная доктрина для Швеции, основанная на членстве в НАТО. Следует отметить, что предыдущая доктрина опиралась на сотрудничество с соседними странами и ЕС.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в Североатлантический альянс после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Турция и Венгрия еще не ратифицировали заявку шведов. Министр обороны США Ллойд Остин призвал турецкую сторону одобрить вступление Швеции в НАТО.

Министр обороны Турции Яшар Гюлер, 18 июня, заявил, что Швеция должна выполнять свои обязательства по достижению членства, в частности соблюдать трехсторонний меморандум.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швеция