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Министр обороны США призвал Турцию одобрить вступление Швеции в НАТО

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Пятница 16 июня 2023 20:45
Министр обороны США призвал Турцию одобрить вступление Швеции в НАТО Фото: Министр обороны США Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки вновь призвали Турцию одобрить вступление Швеции в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина, которое приводит The Guardian.

Остин заявил, что призвал Турцию разрешить вступление Швеции в НАТО во время вступительной встречи в пятницу со своим новым турецким коллегой Яшаром Гюлером.

"Целью моей сегодняшней встречи с ним была ознакомительная встреча, просто, чтобы поздравить его с назначением на должность министра обороны", - говорится в сообщении.

По его словам, он использует любую возможность, чтобы побудить Турцию двигаться вперед и одобрить вступление Швеции в НАТО.

"Но это очень короткая встреча и мне нечего о ней сообщить", - добавил Остин.

Швеция и НАТО

Напомним, что после начала полномасштабной войны в Украине Финляндии и Швеция заявили о намерении присоединиться к НАТО.

Финляндия выполнила все условия и первой вступила в альянс. Членство Швеции блокирует Турция. Анкара требует от Стокгольма экстрадиции участников и сторонников "Рабочей партии Курдистана". Турция называет ее террористической организацией.

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция может не присоединиться к НАТО на июльском саммите в Вильнюсе.

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