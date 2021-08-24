Парламент зробив перший крок до затвердження великого Герба, - Корнієнко

На позачерговій сесій 24 серпня Верховна рада у першому читанні ухвалила президентський законопроект №5712. Це перший крок до затвердження великого Герба.

"Цей ескіз не є новим. Він вже понад 10 років є на панно в Офісі президента і багато звернень президенти записували саме на фоні цього герба", - завив Корнієнко.

За словами першого віце-спікера парламенту Руслана Стефанчука, цей варіант великого Герба один із найбільш єднальних та усталених.

"Адже він отримав найбільшу підтримку серед членів робочої групи в парламенті. Розроблений він у часи, коли Юлія Тимошенко була прем’єр-міністром України. У статусі великого Герба він використовувався для оздоблення кабінету президента України, починаючи від Віктора Ющенка, Петра Порошенка й досі. Вже майже 15 років він друкується на різній сувенірній продукції та великих зауважень не мав. Усе решта - це політичні маніпуляції", - додав Стефанчук.

Як каже Корнієнко, можна погоджуватись чи не погоджуватись з нормами Конституції, де у ст. 20 передбачений великий Герб, але їх треба виконувати, саме в цьому є сенс демократії. Він пояснив, що для ухвалення законопроєкту у першому читанні достатньо було 226 голосів, під час голосування в цілому треба 300 голосів.

"Це конституційний закон і ухвалюється в цілому 300 голосами, але регламентний комітет надав довідку, що у першому читанні він може бути проголосований 226 голосами, і далі можна вносити правки, як до звичайного законопроекту - у вигляді ескізів. Тож очікуємо правки від колег", - зазначив очільник "Слуги народу".

Водночас Стефанчук зазначає, що наразі не йдеться про те, щоб повністю замінити тризуб великим Гербом.

"Відповідно до ст. 20 Конституції України, великий державний Герб України встановлюється з урахуванням малого державного Герба України та герба Війська Запорізького. Тризуб був, є та залишатиметься головним гербом нашої країни. Це наша державотворча, історична та культурна спадщина. Застосування великого Герба в законі буде обмежене лише виключними випадками, зокрема на державних печатках, на символах президента України, на фасаді основних державних інституцій та за рішенням Національного банку України на грошових знаках", - пояснив перший віце-спікер.

Герб поряд із гімном та прапором є державним символом України, який покликаний вирізняти нашу країну на міжнародній арені, бути її віддзеркаленням у зовнішньому світі, вважає народний депутат фракції "Слуга народу", голова профільного комітету ВР з питань організації державної влади Андрій Клочко.

"Герб - це символ, за допомогою якого наші предки намагалися зафіксувати свою особливість, відмінність від інших, підкреслити свої здобутки, значимість. Це переросло у традицію скріплювати документи печаткою, в основу якої покладено герб. Наразі герб є невід’ємним атрибутом держави та складової її конституційного ладу", - констатував нардеп.