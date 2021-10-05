Парламент Румунії оголосив вотум недовіри уряду
Фото: парламент Румунії оголосив вотум недовіри уряду (cdep ro)
Уряду Румунії оголосили вотум недовіри. Таке рішення прийняв румунський парламент.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Agerpres.
Голосування за вотум недовіри ініціювала опозиційна Соціал-демократична партія. Рішення підтримав 281 депутат.
За вотум не голосували центристська USR Plus, яка вийшла з коаліції, а також партія UDMR, яка виражає інтереси угорської меншини.
Міністри USR Plus пішли у відставку на початку вересня після того, як прем'єр країни Флорін Кицу звільнив їхнього міністра юстиції через суперечку про фонд регіонального розвитку, і заявили, що коаліція може продовжувати діяти лише з іншим прем'єр-міністром.
Його підтримує президент Клаус Йоганніс.