ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Парламент Румынии объявил вотум недоверия правительству

Новина українською →
Бухарест, Вторник 05 октября 2021 15:44
Парламент Румынии объявил вотум недоверия правительству Фото: парламент Румынии объявил вотум недоверия правительству (cdep ro)
Автор: Анастасия Рокитна

Правительству Румынии объявили вотум недоверия. Такое решение принял румынский парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Agerpres.

Голосование за вотум недоверия инициировала оппозиционная Социал-демократическая партия. Решение поддержал 281 депутат.

За вотум не голосовали вышедшая из коалиции центристская USR Plus, а также партия UDMR, выражающая интересы венгерского меньшинства.

Министры USR Plus ушли в отставку в начале сентября после того, как премьер страны Флорин Кицу уволил их министра юстиции из-за спора о фонде регионального развития, и заявили, что коалиция может продолжать действовать только с другим премьер-министром.

Его поддерживает президент Клаус Йоханнис.

Читайте РБК-Украина в Google News
Румыния
NEWS
Штормовое предупреждение: где будет сильный ветер
Штормовое предупреждение: где будет сильный ветер
DAILY
Виталий Кличко: Я буду вести УДАР на следующие парламентские выборы
Сергей Щербина, Ульяна Безпалько Виталий Кличко: Я буду вести УДАР на следующие парламентские выборы