Парламент ратифікував дві угоди з Катаром

Документи парламентарі прийняли без обговорення

Верховная рада Украины в четверг, 28 февраля, поддержала две ратификации соглашений с Катаром - о содействии и взаимной защите инвестиций и об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, документы парламентарии приняли без обсуждения.

Так, законопроект №0215 о ратификации соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций поддержали 238 парламентариев, а законопроект №0202 о ратификации соглашения с Катаром об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и протокола к ней - 240 нардепов.

Напомним, в октябре 2018 года Кабинет министров Украины предлагал Раде ратифицировать соглашение с Катаром об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и протокола к ней.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале октября парламент провалил законопроект №0197 "О ратификации соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций между правительством Украины и правительством государства Катар".

Добавим, в сентябре анонсировалось, что Украина и Катар будут сотрудничать в сфере общественной безопасности.