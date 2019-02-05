Парламент провалив закон про реформування системи військкоматів

Фото: глава парламенту Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

На базі військкоматів планувалося створити територіальні центри комплектування і соцпідтримки

Народні депутати провалили в другому читанні законопроект №9285 про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку зі створенням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на базі військових комісаріатів, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, документ не зміг отримати необхідну кількість голосів у ході розгляду в другому читанні, його підтримували менше 200 парламентарів. Після низки невдалих голосувань спікер ВР Андрій Парубій оголосив перерву для проведення політичних консультацій, однак після перерви законопроект так і не отримав достатньої кількості голосів.

"Проект закону №9285 оголошую відхиленим", - прокоментував глава Ради.

Відзначимо, документом пропонувалося перейменувати військові комісаріати в обласні, територіальні (місцеві) центри комплектування та соціальної підтримки в ряді законодавчих актів.

Нагадаємо, в грудні 2018-го Рада схвалила закон про реформування системи військкоматів у першому читанні. За документ після кількох невдалих спроб проголосували 238 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, 18 грудня парламент підтримав за основу в першому читанні урядовий законопроект №8370 про внесення змін до деяких законів України про військових стандартах відповідно до стандартів НАТО.

Додамо, в жовтні минулого року заступник начальника управління співробітництва з НАТО урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабміну Сергій Вербицький підкреслював, що Україна не зможе досягти всіх стандартів НАТО до 2020 року.