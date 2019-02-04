Парламент може проголосувати за проведення виборів в ОТГ у вівторок

Парубій підкреслив, що розгляд питання про вибори в ОТГ може зайняти не більше півгодини

Завтра, 5 февраля, Верховная рада может проголосовать за проведение выборов в отдельных территориальных общинах. Об этом заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

Спикер ВР подчеркнул, что голосование за выборы в ОТО - большой долг Рады.

"Хочу напомнить еще об одном долге Верховной рады. У нас собралась огромное количество назначений внеочередных выборов. Комитет проработал и выбрал из них около 30, не имеют ничего против. Возможно, завтра (во вторник, 5 февраля, - ред.) после блока безопасности и обороны поставить назначение очередных выборов и проголосовать - это большой долг Верховной рады Украины", - сообщил Парубий.

По его словам, рассмотрение вопроса о выборах ОТО в сессионном зале может занять не более получаса.

"Это реально. Это займет 10-15 минут, до 20 минут. Я знаю, что в зале могут возникнуть споры и дискуссии, но давайте отставим их в сторону и дадим местным общинам провести выборы. Если никто не будет возражать, чтобы мы после блока безопасности и обороны поставили назначение выборов и смогли это провести. Это мое обращение ко всем главам фракций и народным депутатам", - добавил спикер.

Напомним, Кабмин предлагает внести первые изменения в закон о государственном бюджете на 2019 год. Так, необходимость в изменениях возникла в связи с отменой первых выборов в 45 территориальных общинах и дополнительных выборов местных депутатов из-за введения военного положения в ряде областей.

Как писало РБК-Украина, 23 декабря 2018-го в 78 объединенных территориальных общинах (ОТО) в 13 областях Украины прошли первые выборы депутатов и глав ОТО.