Якщо парламент не підтримає угоду, то Brexit може не відбутися, - Мей

Голосування за угоду щодо Brexit має відбутися 12 березня

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что в случае отклонения парламентом ее варианта соглашения о Brexit выход Британии из Евросоюза может никогда не произойти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Во время выступления перед рабочими одного из предприятий портового города Гримсби в пятницу, 8 марта, Мэй призвал британский парламент поддержать ее вариант соглашения о Brexit на голосовании, которое должно состояться 12 марта.

"Поддержите соглашение и Великобритания покинет Европейский союз. Отклоните его, и никто не будет знать, что случится дальше", - подчеркнула Мэй.

По словам британского премьер-министра, если парламент отклонит соглашение, то Brexit может никогда не произойти.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Тереза Мэй хочет призвать Евросоюз помочь ей завоевать поддержку в британском парламенте перед голосованием по соглашению о выходе Британии из Европейского союза.

"Мы (Великобритания и ЕС - ред.) оба участники этого процесса. Выход Британии с договором - в интересах Европы", - подчеркнула Мэй.

Добавим, Европейский союз дал Британии всего 48 часов, чтобы представить предложение относительно выхода из тупика Brexit. Такое ограничение Евросоюз решил установить после провала переговоров с Британией.