Парламент Южной Кореи провалил голосование за импичмент президенту Юн Сок Йолю. Лидера страны хотели отправить в отставку из-за объявления военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap и CNN.
В субботу, 7 декабря, Национальная ассамблея Южной Кореи пыталась проголосовать за импичмент президенту страны. Партия президента покинула зал голосования. Лишь два депутата остались внутри, еще один вернувшийся законодатель проголосовал против предложения.
Оппозиция возмутилась из-за бойкотирования голосования законодателями руководящей партии.
Как и ожидалось, парламент в конце концов провалил голосование. Следующая дата, когда законодатели смогут проголосовать по импичменту президенту - среда, 11 декабря.
Перед голосованием по импичменту президенту у Национальной ассамблеи в Сеуле собралась толпа людей. Они требовали импичмента Юн Сок Йоля из-за объявления военного положения.
Напомним, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 3 декабря объявил военное положение. Причинами являлась не военная угроза, а внутриполитическая ситуация.
Позже правительство Южной Кореи одобрило отмену военного положения, а президент остановил действия особого режима. Всего военное положение в Южной Корее длилось около шести часов.
Оппозиция Южной Кореи выдвинула президенту жесткий ультиматум уйти в отставку. Правоохранители начали расследование против президента.
Юн Сок Йоль принес извинения за то, что объявил военное положение, однако не подал в отставку самостоятельно.
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