Парламент Южной Кореи провалил голосование за импичмент президенту

В субботу, 7 декабря, Национальная ассамблея Южной Кореи пыталась проголосовать за импичмент президенту страны. Партия президента покинула зал голосования. Лишь два депутата остались внутри, еще один вернувшийся законодатель проголосовал против предложения.

Оппозиция возмутилась из-за бойкотирования голосования законодателями руководящей партии.

Как и ожидалось, парламент в конце концов провалил голосование. Следующая дата, когда законодатели смогут проголосовать по импичменту президенту - среда, 11 декабря.

Перед голосованием по импичменту президенту у Национальной ассамблеи в Сеуле собралась толпа людей. Они требовали импичмента Юн Сок Йоля из-за объявления военного положения.