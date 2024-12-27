Парламент Южной Кореи поддержал импичмент исполняющему обязанности президента

Национальная ассамблея Южной Кореи проголосовала в пятницу, 27 декабря, за импичмент исполняющему обязанности президента Хан Док Су. Он пробыл на этом посту около двух недель после того, как президенту Юн Сок Йолю объявили импичмент из-за введения военного положения.

Предложение об импичменте Хану было принято единогласно 192 голосами.

Оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи инициировала импичмент Хану после того, как он отказался назначить дополнительных судей в Конституционный суд, который будет выносить решение по делу об импичменте предыдущего президента.

Оппозиционеры также заявляют, что причинами импичмента Хану было его участие во введении военного положения в стране и отказ обнародовать два законопроекта специального прокурора, направленные против Юн Сок Йоля и первой леди.

Отмечается, что теперь министр финансов Чхве Сан Мок будет исполнять обязанности президента.