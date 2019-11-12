Парламент Молдови схвалив вотум недовіри уряду

Парламент Молдови проголосував за відставку уряду прем'єр-міністра Майї Санду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що вотум недовіри схвалили 63 депутати зі 101. Прозахідний уряд під керівництвом Санду пропрацював п'ять місяців.

Причиною відставки став проект закону, запропонований урядом, який дозволив би прем'єр-міністру попередньо відбирати кандидатів на посаду генпрокурора.

Санду наголосила, що через її звільнення Молдова ризикує втратити фінансову підтримку, яку її уряд зміг залучити від іноземних партнерів.

Раніше повідомлялося, що парламент Молдови у вівторок вранці, 12 листопада, розгляне вотуму недовіри уряду Майї Санду.

Нагадаємо, політична криза в Молдові виник після виборів у лютому, коли партії не встигли за три місяці сформувати коаліцію і уряду. По закінченню терміну президент заявив, що має право не оголошувати нові вибори. Після цього Конституційний суд відсторонив його від влади, так як той не виконав вимоги Конституції Молдови.

РБК-Україна писало, що уряд Молдови під керівництвом прем'єр-міністра Павла Філіпа у червні у повному складі подав у відставку.