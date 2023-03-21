Парламент Литвы призывает на международном уровне признать РФ террористическим государством
Литва призывает на международном уровне признать РФ террористическим государством, а действующих там членов политических партий включить в санкционные списки ЕС
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сейма Литвы и TV3.
За такое решение проголосовали 114 депутатов. Литва призвала ЕС обеспечить выполнение санкционной политики путем предотвращения любого обхода ограничений.
"Мы призываем Европейский Союз и его государства-члены совместно расширить правовую систему ЕС, согласно которой государства признавались бы государствами, поддерживающими терроризм и использующими террористические средства", - заявил депутат Раймундас Лопата.
Депутат Артурас Скарджюс заявил, что Литва берет деньги за транзит газа от РФ, а значит, с этим вопросом нужно разобраться. Правительству Литвы предлагается поставить на международном уровне вопрос о признании России государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм, и вопросом ее ответственности за военные преступления, преступления против человечности или геноцид в Украине.
Вопрос о создании Специального международного уголовного трибунала должен быть поднят и решен как на уровне Европейского союза. В новой резолюции также призыв к правительству добиваться на уровне ЕС привлечения к ответственности за действия террористического государства стороны, то есть партию "Единая Россия", "КПРФ", "ЛДПР", "Справедливая Россия", а их участников следует включить в списки санкций ЕС.
Напомним, что сейм Литвы единогласно одобрил резолюцию о признании российской группы "Вагнера" террористической организацией. Документ поддержали 117 депутатов.
Верховная Рада в годовщину российского вторжения призвала парламенты других стран признать геноцид украинцев, а Россию - государством-спонсором терроризма.
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