Парламент Литви закликає на міжнародному рівні визнати РФ терористичною державою

Литва закликає на міжнародному рівні визнати РФ терористичною державою, а членів політичних партій, які там діють, включити до санкційних списків ЄС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сейму Литви та TV3 .

За таку ухвалу проголосували 114 депутатів. Литва закликала ЄС забезпечити виконання санкційної політики шляхом запобігання будь-якому обходу обмежень.

"Ми закликаємо Європейський Союз та його держави-члени спільно розширити правову систему ЄС, відповідно до якої держави визнавалися б державами, які підтримують тероризм та використовують терористичні засоби", - заявив депутат Раймундас Лопата.

Депутат Артурас Скарджюс заявив, що Литва бере гроші за транзит газу від РФ, а отже, з цим питанням треба розібратись. Уряду Литви пропонується поставити на міжнародному рівні питання про визнання Росії державою, яка підтримує та здійснює тероризм, та питання її відповідальності за воєнні злочини, злочини проти людяності чи геноцид в Україні.

Питання про створення Спеціального міжнародного кримінального трибуналу має бути порушено та вирішено як на рівні Європейського союзу. У новій резолюції також є заклик до уряду домагатися на рівні ЄС притягнення до відповідальності за дії терористичної держави сторони, тобто партію "Єдина Росія", "КПРФ", "ЛДПР", "Справедлива Росія", а їх учасників слід включити до списків санкцій ЄС.