Парламент Литвы хочет лишить гражданства фигуристку, выступающую на шоу жены Пескова

Фигуристка Маргарита Дробязко, которая проживает в России, может лишиться литовского гражданства. Причиной этого стали ее выступления на шоу жены пресс-секретаря российского диктатора Татьяны Навки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление членов парламента Литвы , о котором пишет Lrytas.lt.

Дробязко может лишиться гражданства в связи с принятыми в марте поправками в закон о гражданстве.

"Мы надеялись, что после принятия закона таких прецедентов не будет. К сожалению, в публичном пространстве мы видим, что сотрудничество с рупорами Кремля продолжается", - сказала депутат Литвы Даля Асанвичюте.

Утверждается, что поправки к гражданству готовились с учетом примера Дробязко. Она является фигуристкой и даже после начала войны в Украине, она выступает в РФ и тесно связана с кремлевской верхушкой.

Прошлые скандалы

Дробязко ранее уже попадала в подобные скандалы в августе 2022 года. Тогда она выступала на мероприятии, организованном женой пресс-секретаря российского диктатора Татьяной Навкой. Она объявила во вторник, что Дробязко и ее партнер Повилас Ванаг будут среди главных фигуристов на ее следующем этапе.

Дробязко пять раз представляла Литву на Олимпийских играх, трижды завоевала бронзовые медали на чемпионатах мира.

Когда Дробязко могут лишить гражданства

"Мы обратились в Министерство внутренних дел Литвы, чтобы подтвердить и проверить, существуют ли такие факты, продолжаются ли выступления и сотрудничество (в России - ред.)", - сказала Асанавичюте.

Заявление относительно гражданства Дробязко уже подано в МВД. После оценки оно будет направлено в Комиссию по делам гражданства. Вся процедура может занять до нескольких недель.