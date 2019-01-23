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Парламент Латвії затвердив склад нового уряду

Новини » Політика    23.01.2019 - 16:45
Парламент Латвії затвердив склад нового уряду
Ілюстративне фото (flickr.com Saeima)

Кабмін очолив Крішьяніс Каріньш

Сейм Латвії 23 січня на позачерговому засіданні більшістю голосів затвердив склад нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Крішьянісом Каріньшем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Повідомляється, що запропонована ним коаліція з п'яти партій заручилася підтримкою 61 депутата, 39 проголосували "проти".

Зазначено, що в правлячу коаліцію увійшли п'ять партій: "Нова єдність", Нова консервативна партія, KPV LV, Нацблок і "Для розвитку/За!". Уряд сформовано через 107 днів після початку коаліційних переговорів.

Політсила "Нова Єдність" буде представлена трьома міністрами: прем'єром, а також главами Міністерства закордонних справ Едгаром Рінкевичем і Міністерства фінансів Янісом Рейрсом. Мінкульт продовжить очолювати представник Нацблока Даце Мелбарде, Міністерство землеробства очолив представник цієї ж партії Каспар Герхардс. Також Нацблок отримав посаду радника прем'єра з питань демографії, його зайняв Імант Парадніекс.

НКП дісталися портфелі міністрів освіти і науки (Илга Шуплинска), юстиції (Яніс Борданс) і повідомлення (Таліс Линкайтс). Представники "Для розвитку/За!" очолили Міноборони (Артіс Пабрікс), Міністерство охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку (Юріс Пуце) і МОЗ (Ілзе Винькеле). KPV LV в уряді будуть представляти глава МВС Сандіс Гіргенс, міністр економіки Ральф Неміро і міністр добробуту Рамона Петравича.

Нагадаємо, раніше кандидат на посаду прем'єр-міністра Латвії Крішьяніс Каріньш заявив, що латвійські партії домовилися про створення уряду.

 

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