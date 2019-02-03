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Парламент Косово схвалив бюджет на 2019 рік

Також парламент прийняв законопроект про підвищення заробітної плати

Парламент частично признанной Республики Косово одобрил бюджет на 2019 год после того, как оппозиция согласилась поддержать правительство меньшинства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, бюджет Косово на 2019 год был одобрен после того, как правительство меньшинства и оппозиционная партия достигли согласия в данном вопросе. За принятие бюджета проголосовали 65 парламентариев из 120.

Кроме того, парламент принял законопроект о повышении заработной платы, чем положил конец забастовкам преподавателей, которые уже несколько недель продолжаются в стране. В понедельник полумиллиона учащихся и студентов вернутся в учебные заведения после трех недель забастовок.

Напомним, ранее сообщалось, что президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи подписал пакет законов, которым утвердил создание в регионе собственной армии.

Ранее РБК-Украина писало, что сербские депутаты заблокировали парламент Косово в Приштине из-за ввода новых 100% пошлин на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.

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