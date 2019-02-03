Парламент Косово схвалив бюджет на 2019 рік

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Також парламент прийняв законопроект про підвищення заробітної плати

Парламент частково визнаної Республіки Косово схвалив бюджет на 2019 рік після того, як опозиція погодилася підтримати уряд меншості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, бюджет Косово на 2019 рік був ухвалений після того, як уряд меншості та опозиційна партія досягли згоди в даному питанні. За ухвалення бюджету проголосували 65 парламентарів із 120.

Крім того, парламент прийняв законопроект про підвищення заробітної плати, чим поклав кінець страйкам викладачів, які вже декілька тижнів тривають в країні. У понеділок півмільйона учнів та студентів повернуться до навчальних закладів після трьох тижнів страйків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент частково визнаної Республіки Косово Хашим Тачі підписав пакет законів, яким затвердив створення в регіоні власної армії.

Раніше РБК-Україна писало, що сербські депутати заблокували парламент Косова у Приштині через впровадження нових 100% мит на товари із Сербії та Боснії і Герцеговини.