Парламент Косово схвалив бюджет на 2019 рік

Також парламент прийняв законопроект про підвищення заробітної плати
Парламент частково визнаної Республіки Косово схвалив бюджет на 2019 рік після того, як опозиція погодилася підтримати уряд меншості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як повідомляється, бюджет Косово на 2019 рік був ухвалений після того, як уряд меншості та опозиційна партія досягли згоди в даному питанні. За ухвалення бюджету проголосували 65 парламентарів із 120.
Крім того, парламент прийняв законопроект про підвищення заробітної плати, чим поклав кінець страйкам викладачів, які вже декілька тижнів тривають в країні. У понеділок півмільйона учнів та студентів повернуться до навчальних закладів після трьох тижнів страйків.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент частково визнаної Республіки Косово Хашим Тачі підписав пакет законів, яким затвердив створення в регіоні власної армії.
Раніше РБК-Україна писало, що сербські депутати заблокували парламент Косова у Приштині через впровадження нових 100% мит на товари із Сербії та Боснії і Герцеговини.