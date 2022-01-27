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Парламент Казахстану скасував довічне головування Назарбаєва в Радбезі

Автор: Ольга Белей

Верхня палата парламенту Казахстану (сенат) прийняла законодавчі поправки, які скасовують довічне головування колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва в Раді безпеки і в Асамблеї народу Казахстану. У четвер, 27 січня, сенатори затвердили законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів Республіки Казахстан".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Азаттик".

"Верхня палата парламенту Казахстану (сенат) концептуально схвалила поправки до деяких конституційних законів, які позбавляють колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва права довічно очолювати раду безпеки і Асамблею народу Казахстану. При цьому депутати внесли в законопроект поправку, яка передбачає скасування узгодження з Назарбаєвим ініціатив за основними напрямками зовнішньої і внутрішньої політики. Така норма зараз міститься в законі про першого президента - лідера нації", - пише видання.

У висновку щодо законопроекту наголошується, що він передбачає передачу повноважень Голови Ради безпеки і глави АНК президенту Казахстану і виключає в законах "Про Асамблею народу Казахстану" і "Про Раду безпеки Республіки Казахстан" довічне право Назарбаєва очолювати ці органи.

Нижня палата казахстанського парламенту - Мажиліс схвалила цей законопроект 19 січня.

На пленарному засіданні 27 січня сенатори також запропонували скасувати необхідність погоджувати з Назарбаєвим державні ініціативи і повернули в Мажиліс з поправками законопроект, що стосується повноважень екс-президента. "У Законі "Про першого президента" вони запропонували виключити норму про узгодження з єлбаси ініціатив з основних напрямків зовнішньої і внутрішньої політики, повідомила сенатор Бряззат Сулеймен.

При цьому збережена норма про можливість виступу Назарбаєва перед парламентом, участі в засіданнях уряду при обговоренні важливих питань і входження до складу Конституційної ради Казахстану.

Нагадаємо, Назарбаєв пішов у відставку з поста президента в 2019 році, але зберіг за собою посаду голови Ради безпеки країни. 5 січня, після почалися в країні протестів, чинний президент Токаєв оголосив, що сам займе посаду керівника Радбезу.

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