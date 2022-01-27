Парламент Казахстану скасував довічне головування Назарбаєва в Радбезі

"Верхня палата парламенту Казахстану (сенат) концептуально схвалила поправки до деяких конституційних законів, які позбавляють колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва права довічно очолювати раду безпеки і Асамблею народу Казахстану. При цьому депутати внесли в законопроект поправку, яка передбачає скасування узгодження з Назарбаєвим ініціатив за основними напрямками зовнішньої і внутрішньої політики. Така норма зараз міститься в законі про першого президента - лідера нації", - пише видання.

У висновку щодо законопроекту наголошується, що він передбачає передачу повноважень Голови Ради безпеки і глави АНК президенту Казахстану і виключає в законах "Про Асамблею народу Казахстану" і "Про Раду безпеки Республіки Казахстан" довічне право Назарбаєва очолювати ці органи.

Нижня палата казахстанського парламенту - Мажиліс схвалила цей законопроект 19 січня.

На пленарному засіданні 27 січня сенатори також запропонували скасувати необхідність погоджувати з Назарбаєвим державні ініціативи і повернули в Мажиліс з поправками законопроект, що стосується повноважень екс-президента. "У Законі "Про першого президента" вони запропонували виключити норму про узгодження з єлбаси ініціатив з основних напрямків зовнішньої і внутрішньої політики, повідомила сенатор Бряззат Сулеймен.

При цьому збережена норма про можливість виступу Назарбаєва перед парламентом, участі в засіданнях уряду при обговоренні важливих питань і входження до складу Конституційної ради Казахстану.