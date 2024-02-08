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Парламент Италии дал "зеленый свет" на продление помощи Украине

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Палата депутатов Италии дала "зеленый свет" на продление военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

"Палата депутатов дала зеленый свет указу, продлевающему разрешение на передачу военных машин, материалов и оборудования правительственным органам Украины", - говорится в сообщении. 

Это решение поддержали 218 депутатов, выступили "против" - 42. 

Италия остается одним из самых надежных сторонников Украины. С октября 2022 года Италией управляет трехпартийная коалиция во главе с ультраправым премьер-министром Джоржией Мелони.

Депутаты от правящей партии "Лега" вице-премьера Маттео Сальвини также проголосовали за указ.

"Мы не можем опустить руки ради Украины. Мы не позволим автократии разрушить наше будущее": - заявил депутат от партии "Лега" Паоло Форментини. 

В то же время он призвал приложить больше усилий для достижения решения за столом переговоров. 

Помощь Италии Украине

В декабре 2023 года правительство Италии приняло постановление, разрешающее стране оказывать военную поддержку Украине до конца 2024 года. Это решение должен был поддержать парламент страны.

Между тем министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал Европейский союз к формированию собственной армии, которая бы играла роль в поддержке мира, а также предотвращала конфликты.

Недавно Reuters писало, что Италия надеется использовать председательство в G7, чтобы бросить вызов растущим представлениям о том, что Россия побеждает в Украине.

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