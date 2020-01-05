Парламент Іспанії не підтримав кандидатуру Санчеса в якості прем'єра

Нижня палата (Конгрес) парламенту Іспанії не підтримала кандидата Педро Санчеса в якості прем'єр-міністра країни під час першого голосування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час голосування у неділю, 5 січня, кандидатуру Санчеса підтримали 166 депутатів, 165 виступили проти, ще 18 воздержали. Для того щоб бути обраним в якості прем'єра під час першого голосування Санчесу необхідна була підтримка абсолютної більшості - 176 голосів депутатів.

Друге голосування за кандидатуру прем'єр-міністра Іспанії пройде 7 січня. Для обрання Санчесу необхідно буде вже просте більшість голосів парламентаріїв.

Нагадаємо, уряд Іспанії з кінця квітня перебуває в статусі виконуючого обов'язки, так як за підсумками парламентських виборів 28 квітня партіям так і не вдалося домовитися про формування нового Кабміну. 10 листопада в Іспанії відбулися четверті за останні 4 роки парламентські вибори. На них здобула перемогу Соціалістична робоча партія на чолі Педро Санчеса. Соціалісти отримали близько 27,3 % голосів виборців.

У грудні 2019 року король Іспанії Феліпе VI доручив виконуючому обов'язки прем'єр-міністра Педро Санчесу сформувати новий уряд. При цьому Санчес не назвав жодної попередньої дати голосування за затвердження нового уряду.